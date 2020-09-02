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Akıncı: Maraş konusu seçim propagandasıdır

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cüneyt Özdemir’in programına konuk olarak sorular yanıtladı.
Akıncı: Maraş konusu seçim propagandasıdır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cüneyt Özdemir’in programına konuk olarak sorular yanıtladı. Maraş konusunda sorulan soruya Cumhurbaşkanlığı dışında bu çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bir seçim döneminde bunu anlayabileceğini ancak seçim öncesinde de dışlama politikası olduğunu belirten Akıncı, uluslararası hukuk içinde kalarak Maraş konusunu ilerletmek gerektiğini belirtti.

Akıncı, AİHM’de Maraş bölgesinde de örnek bir dava olduğunu kaydederek o davanın sonuçlanması durumunda benzeri şekilde bundan sonraki davaların da sonuçlanacağını söyledi. Bu açılımın hukuksal boyutu anlamında bir yanı olabileceğini söyleyen Akıncı, Kıbrıslı Rumlara “gel Kıbrıs Türk yönetimi altında yerleşimini yap” denebileceğini söyledi.

Akıncı, Maraş konusunun hükümet ortakları arasında ikiye bölünmüş bir konu olduğunu da ifade ederek “Maraş’taki ikilem hükümet ortakları arasındaki bir ikilemdir” dedi.

Birleşmiş Milletler’in Maraş konusunu resmen tanımasalar da fiilen Cumhurbaşkanı ile konuşmak isteyeceklerini kaydeden Akıncı, muhatap olarak cumhurbaşkanını alacaklarını söyledi.

Maraş konusunda yapılanları seçim propagandası olarak gördüğünü kaydeden Akıncı, seçim sonrasında Türkiye’nin başını belaya daha fazla koymadan ve Kıbrıs Türklerini haklarını da koruyarak çözmek gerektiğini söyledi.

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