Akıncı: Rum tarafının önerilerinin adı yeni, inceleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Rum tarafının önerilerinin adı yeni, inceleyeceğiz" dedi.

Akıncı açıklamasında Garantör ülke Başbakanlarının yarın Crans Montana'ya gelmeyeceğini de açıkladı.

T.C. başbakanı Binali Yıldırım'ın Crans Montana'ya gelmeye hazır olduğunu öğrendiklerini ancak diğer Başbakanların gelemeyeceğinden Yıldırım'ın da yarın Crans Montana'da olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının "adına yeni denilen ancak yeni ve çok önemli açılımlar içermeyen" bazı görüşleri masaya getirdiğini, bunların sonuca götürecek bir yaklaşım içermediğini vurguladı.

Akıncı, Crans Montana'da, garantörlerin de katıldığı birinci masa toplantısının ardından çıkışta yaptığı açıklamada, yarın kendilerini çok yoğun ve verimli geçmesini umdukları bir günün beklediğini kaydetti.

Akıncı, Rumların yeni öneri getirip getirmediği yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, Rum tarafının "adına yeni denilen ancak yeni ve çok önemli açılımlar içermeyen" bazı görüşleri masaya getirdiğini, bunların sonuca götürecek bir yaklaşım içermediğini vurguladı.

"Keşke içerseydi" diyen Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yarın geleceğini anımsattı.

Akıncı BM Genel Sekreteri'nin yarın gelecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, yarın yapılacak olan görüşmelerin tüm Kıbrıs için verimli geçmesini diledi.

Akıncı'nın açıklamaları şöyle:

Yarın önemli bir gün sayın Genel Sekereter ikinci gez geliyor biz bu gelişten memnunuz. Umarım ilk gelişinde ortaya koyduğu çerçevenin devamını getiririz. Yoğun bir çalışma olacağı analaşıyor. İkili beşli görüşmeler olcak dolayısıyla yarın çok yoğun ve verimli geçmesini umuyoruz. Tüm Kıbrısta yaşayanlar için umarız yarın verimli bir gün olur

Rum tarafı adına yeni denen ama içerikte çok yenilikler getirmeyen önerileri masaya getirdi. Bunlar bizi bir sonuca götürecek yaklaşımlar içeremiyor.

Genel Sekreter yarın geliyor o nedenle bir hareketlenme yaşandı. İnşallah bu göz boyama amacıyla yapılmadı. Yunanistan'ında benzeri bir görüş getireceğini anlıyoruz. Bizim görüşlerimiz herzaman yapıcı oldu biliyorsunuz.

Bir üzüntümü aktarmak istiyorum, Kıbrıs Konferansı'nda 8'inci gündeyiz Türk tarafından bugüne kadar hiç bir belge sızmadı. ama demin içerde okunan Rum önerilerini daha biz duymadan basında çıktığını gördük. Bunların olmaması gerekiyor.