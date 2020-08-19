Akıncı: "Seçimin ardından 5'li konferans gündeme gelecek"

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Muharip Derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, muharip derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Akıncı, görev süresinin dolması nedeniyle seçimler konusunda en hassas noktada kendisinin olduğunu, bu nedenle seçimlerin bir an önce yapılması taraftarı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada daha erken yapılması teklifi kabul görmediği için seçimlerin 11 Ekim’de yapılacağını belirten Akıncı, “Umarım vakalar daha da artmaz ve endişelerimiz haklı çıkmaz. Halkımız da gönül rahatlığı ile seçimini yapar” dedi.

Toplumda da ilk döneme göre bir rahatlama gözlemlediğini, toplu alanlardaki yoğunluğun ciddi riskler içerdiğini belirten Akıncı, maske-mesafe-hijyen kurallarına sımsıkı uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Siyasilerin de bu konuda yol gösterici olması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Bu hafta Mağusa’da gerçekleştireceğimiz yemeği iptal ettik. Miting yapma gibi bir düşüncemiz de bu aşamada yok” dedi.

“SÜREÇ YENİ BİR İVME KAZANACAK”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlerin ardından Kıbrıs konusundaki sürecin yeni bir ivme kazanacağını söyledi.

Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Anastasides’in Crans Montana’nın ardından çeşitli gerekçelerle çözümün şekline yönelik farklı farklı söylemlerde bulunduğunu, ancak son Berlin görüşmesinde masadaki seçeneğin federasyon olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin daha önce de belirttiği gibi seçimlerin ardından ilk olarak gayrı resmi 5’li bir toplantıda taraflarla buluşacağını, uzlaşı sağlanması halinde de resmi toplantıların başlayacağını belirten Akıncı, “Rum tarafı siyasi eşitliği net olarak kabul ederse bu yolda sonuca yürünecek, ya da bölünmüşlük daha da pekişecek” şeklinde konuştu.

Türk tarafı olarak çözümün zorlanması gerektiğine inandıklarını, geçmişte çözümden her uzaklaşıldığı dönemlerde Rum tarafının Avrupa Konseyi temsiliyeti ve AB üyeliğinde olduğu gibi bir kazanım elde ettiğini belirten Akıncı, bundan sonra aynı hataların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER”

Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz. Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz. Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz” dedi.