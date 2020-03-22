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Akit yazarından 'koronavirüs' yorumu: Ateistler ne güzel lay lay lom yaşıyorlardı

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Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını öncesi ateistlerin ‘lay lay lom’ yaşadığını iddia etti.
Akit yazarından 'koronavirüs' yorumu: Ateistler ne güzel lay lay lom yaşıyorlardı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını öncesi ateistlerin ‘lay lay lom’ yaşadığını iddia etti.

Karahasanoğlu “Şu koronavirüs yok iken..Ateistler ne güzel, ‘lay lay lom’ yaşıyorlardı…Bir yandan Koronavirüs’ün çıkması ile Bir yandan çaresi için didinilirken. Bir yandan da bu felaketin bir çözüme kavuşacağı ümidi ile ateizm iflas ediyor, Allah’a olan inanç kuvvetlenmiyor mu?” dediği yazısında konuyu ateizme şöyle bağladı:

“Allah’a inanmamayı, bir büyük maharet gibi sananlar var. ‘Azizim, her şey bilimsel bilimin çözmediği şey yok ki’ diye söze girip ‘Allah’ın insanı yarattığı söylenir aslında doğrusu’ diye devam edip, (haşa) ‘İnsanlar ilahı yaratmıştır’ diyen hokkabazlarımız vardır. ‘Her şey tesadüf azizim bir tesadüf sonucu yaratıldık. Bir tesadüf sonucu yaşayıp, ölüp, gidiyoruz. Ne ahiret var, ne cennet, ne de cehennem’ diyen şaklabanlarımız vardır. ‘Görmediğin şeye inanma kardeşim.. Görmediğin şey, yok demektir.. Görmelisin ki, var olduğuna inanasın…’ diyen, acziyetinin farkında olmayan gafillerimiz vardır. Şu son olaydan sonra. Kendilerini pek ortalıkta göremiyoruz.”

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