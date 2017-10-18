AKP'li belediye başkanı tacizden gözaltına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi bağlı Taşkesti Beldesi Belediyesi'nin AK Partili başkanı Ak Saim Çevik, 25 yaşındaki T.D. isimli kadını 'zorla alıkoyduğu ve taciz ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'in, Bolu'ya geldiğinde kaldığı evinde meydana geldi. AK Partili Çevik, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire T.D. ile önce bir restoranda yemek yedi. İkili ardından, Çevik'in evine gitti. Saim Çevik, 1. kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Yaralanan kız, Başkan Çevik'in aradığı bir yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BENİ KURTAR'

Hastanede tedavi altına alınan T.D., başından geçenleri polise anlattı. T.D.'nin, restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranı söyleyip, 'Beni kurtar' diye mesaj attığı belirtildi. T.D.'nin şikayetçi olması üzerine Başkan Saim Çevik, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saim Çevik, bugün Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan AK Partili Çevik'in, dün akşam toplanan Ak Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısında partiden ihraç edildiği, ayrıca belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi.