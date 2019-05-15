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AKP'li vekillerden Erdoğan'a: 'Beka' söylemini kullanmayalım

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Erdoğan, AKP'li vekillerle buluştu. Vekiller, İstanbul seçiminde beka söyleminin kullanılmamasını istedi.
AKP'li vekillerden Erdoğan'a: 'Beka' söylemini kullanmayalım

AKP’li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftarda İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir dizi uyarıda bulundu. 31 Mart seçimleri öncesinde yoğunlukla kullanılan “beka söyleminin bu kez dillendirilmemesi, Kürt seçmene yakın gelecek bir dil kullanılması, sert söylem yerine kucaklayıcı olunması” yönünde öneriler geldi. Erdoğan bu öneriye tepki gösterdi.

Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarda buluştu. İftarın ardından gece yarısına kadar milletvekilleriyle basına kapalı yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da katıldı. Toplantıda 20 kadar milletvekili söz alarak öneri ve eleştiriler dile getirdi.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre bazı milletvekilleri, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir söylem kullanılması, sert üsluptan kaçınılması gerektiğini belirtti. AKP ve MHP’nin yoğun olarak kullandığı “beka” söyleminden vazgeçilmesini isteyen milletvekilleri, “Kürt seçmenleri incitmeyecek ve onlara daha yakın gelecek bir dil kullanalım” önerisinde bulundu.

Bu öneriye itiraz eden Erdoğan’ın, “İtiraz edilen nedir? Neyi söyleyip ne söylemeyecekmişiz? Biz zaten onlara yakınız, değer veriyoruz. PKK ile Kürt vatandaşımızı aynı kefeye koymuyoruz. Bölgede her yeri abat ettik. Ama siz bunları yeterince anlatmıyorsunuz. Gidin vatandaşa yaptıklarımızı anlatın” dediği kaydedildi. 

Erdoğan, İstanbul seçimini kazanacaklarını, bir sorun görmediğini belirterek, hemşeri odaklı çalışma yapılmasını istedi. Son birkaç gündür İstanbul’da rüzgarın döndüğünü savunan Erdoğan, milletvekillerinden kendilerine güvenmelerini istedi. “İstanbul daha güzel olacak” sloganı ile “oylar çalındı” söylemlerinin başarılı olduğunu ileri süren Erdoğan, “Muhalefetin gerisinde kalmayalım. Biz de gündem yaratalım” dedi. Erdoğan, YSK’nin zarftan çıkan 4 pusuladan sadece 1’ini neden iptal ettiğinin vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğini de söyledi.

'TAKSİ ÜCRETLERİNİN YÜZDE 13 DOLAYINDA ARTIRILMASINI DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Bazı milletvekillerinin, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili seçimden önce bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı yönündeki soruları üzerine Erdoğan, EYT düzenlemesinin yapılmayacağını, 3600 ek göstergenin de getireceği yüksek maliyet nedeniyle hemen getirilemeyeceği bilgisini verdi. Bir milletvekilinin, İstanbul’da taksi esnafının seçimler açısından önemine dikkat çekerek “Taksicileri yanımıza çekmeliyiz” demesi üzerine Erdoğan, “Taksi ücretlerinin yüzde 15 dolayında artırılmasını düşünebiliriz” dedi. 

FEYZİOĞLU’NU KABUL ETTİ

Öte yandan, Erdoğan dün Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu Saray’da kabul etti. Görüşmeye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı öğrenildi. 

Görüşmenin ardından açıklama yapan Feyzioğlu, “Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunları var. Yargı reformu gündemde. Son halini almak üzere. Bunları konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep etmiştik” dedi. Feyzioğlu, görüşmede Ankara’nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununa acilen çözüm bulunması gereğini dile getirildiğini belirtti.

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