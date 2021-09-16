Aksa Enerji yeni sezonun başarılı ve centilmence geçmesini diledi

KKTC Futbol ligleri isim sponsoru Aksa Enerji, pandemi döneminde ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla birlikte futbola heyecan katmaya hazır olduklarını söyledi ve yeni sezonun başarılı ve centilmence geçmesini diledi.

KKTC Futbol ligleri isim sponsoru Aksa Enerji, pandemi döneminde ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla birlikte futbola heyecan katmaya hazır olduklarını söyledi ve yeni sezonun başarılı ve centilmence geçmesini diledi.

Sezonun başlamasıyla ilgili olarak basın açıklaması yapan Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, yıllardır spora destek veren bir şirket olarak, bu yıl futbol liglerinin enerjisine enerji katmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Şener Şentürk, “. Bu yıl devam eden sanat ve biyoçeşitlilik projelerimize böyle bir projeyi daha ekleyerek, KKTC futboluna daha da değer katacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Şentürk, AKSA Süper Lig’de ilk maçın yarın gece Doğan Türk Birliği – Cihangir arasında oynanacağını anımsatarak, tüm takımlara başarılar diledi.