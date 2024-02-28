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AKSA liglerinde 21. hafta programı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 21. hafta programı açıklandı.
AKSA liglerinde 21. hafta programı

1 Mart Cuma

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – M. Karşıyaka (18.00)

 

AKSA Birinci Lig

Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi – M. Değirmenlik (18.00)

 

2 Mart Cumartesi

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü (14.00)

 

Mete Adanır Stadı

Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi (14.00)

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar (14.00)

 

Cihangir Stadı

Göçmenköy - Lefke (14.00)

 

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği – Cihangir (14.00)

 

AKSA Birinci Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – M. Haciali Yılmazköy (14.00)

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Düzkaya (14.00)

 

3 Mart Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Çetinkaya (14.00)

 

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Türk Ocağı (14.00)

 

AKSA Birinci Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu (14.00)

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Ozanköy (14.00)

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Ünimar Maraş (14.00)

 

Üner Berkalp Stadı

Yalova – Geçitkale (14.00)

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dem’s C. Çanakkale - Hamitköy (14.00)

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