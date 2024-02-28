AKSA liglerinde 21. hafta programı

1 Mart Cuma
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – M. Karşıyaka (18.00)
AKSA Birinci Lig
Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi – M. Değirmenlik (18.00)
2 Mart Cumartesi
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü (14.00)
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi (14.00)
M. Hidayet Çağlar Stadı
A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar (14.00)
Cihangir Stadı
Göçmenköy - Lefke (14.00)
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği – Cihangir (14.00)
AKSA Birinci Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – M. Haciali Yılmazköy (14.00)
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya (14.00)
3 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Çetinkaya (14.00)
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Türk Ocağı (14.00)
AKSA Birinci Lig
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu (14.00)
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Ozanköy (14.00)
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Ünimar Maraş (14.00)
Üner Berkalp Stadı
Yalova – Geçitkale (14.00)
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dem’s C. Çanakkale - Hamitköy (14.00)
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