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Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına çağrı: Ayaklanma zamanı

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu bordo-mavililere devrederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına çağrı: Ayaklanma zamanı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu bordo-mavililere devretti.

 

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimine sert şekilde tepki gösterdi.

Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı, bugünkü maçı da aldı. Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu.

Bu maç 11'e 11 bitseydi, bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Min Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum. İşin geneline bakıyorum ve beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?

Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu herkes söylüyor. TFF başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanı değişiyor, hoca değişiyor ama bu arkadaşlar değişmiyor... Bu iş her geçen gün daha kötüye gidiyor. 

Camiama sesleniyorum. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız!

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