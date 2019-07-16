  • BIST 98.318
  • Altın 260,030
  • Dolar 5,7152
  • Euro 6,4270
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

»
Türkiye, Almanya'dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde başı çekti. Türkiye 2019'un ilk dört ayında Almanya'dan 'donanma alanında' 184 milyon 100 bin euro değerinde teçhizat teslim aldı.
Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

Türkiye, Almanya'dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük arayla başı çekti.

Alman Federal Meclisi Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Almanya Ekonomi Bakanlığından gelen yanıta göre, Almanya'dan Türkiye'ye bu yılın ilk dört ayında 184 milyon 100 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türkiye'ye yapılan sevkiyat, ilk dört ayda toplam Alman silah sevkiyatının yüzde 60'ını oluşturdu.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye bu dönemde sadece donanma alanında sevkiyat yapıldı. Türkiye'nin, özellikle Alman şirketi ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri'nin (TKMS) katılımıyla Türkiye'de üretilen 214 sınıfı denizaltı için malzeme satın aldığı tahmin ediliyor.

Alman hükümeti bu yapı malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatını 2009 yılında onaylamış ve 2 milyar 490 milyon euroluk Hermes kredisiyle satışına da güvence vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' yaptırımı!15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
  • Kılıçdaroğlu: Yürekli bir savcı arıyorum, Erdoğan'ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?'15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
  • TBMM'de 'Ne istediler de vermedik' gerilimi15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:27
  • “Devletin bir terör örgütüne teslim edildiğinin tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir gün olması nedeniyle 15 Temmuz bir utanç günüdür”15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
  • KONDA: Kararsız seçmen yüzde 40'a çıktı15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
  • Gökhan Özoğuz ile Hasan Kaçan arasında '15 Temmuz afişi' tartışması15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
  • 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
  • Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki: Kim kaybeder?15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
  • Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım, doktor tavsiye etti14 Temmuz 2019 Pazar 20:52
  • Ses terapisiyle ideal ses tonunu buldu14 Temmuz 2019 Pazar 20:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti