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Alnar yeniden Avrupa ikincisi

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Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son disiplini olan 9 Top disiplininde Mustafa Alnar, finalde rakibi Lentz’e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Alnar yeniden Avrupa ikincisi

Şampiyonanın son disiplini olan 9 Top disiplininde Mustafa Alnar şeytanın bacağını kırarak üç kez elinden kaçırdığı yarı final şansını yakaladı ardından finale yükseldi. Tüm Dünya’ya canlı olarak servis edilen final karşılaşmasında Mustafa Alnar İsviçreli rakibi Christoffer  Lentz ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl ülkesine iki Altın Madalya kazandıran güçlü rakibi Lentz karşısında, karşılaşmanın ilk çeyreğini 2-2 kapatan Alnar, ikinci çeyrekte yaptığı bir hatalı vuruşla 4-2 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte oldukça zor bir topu atarken beyaz topun deliğe düşmesi ile rakibine faul veren Alnar maçın 6-2’ye ulaşmasına engel olamadı. Beklenmedik bir şekilde Alnar karşısında 6-2 öne geçmiş olmanın rahatlığı ile oyunun kontrolünü eline geçiren Lentz son iki sette de hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-2 kazanınca Alnar Avrupa İkincisi oldu.

6 MAÇIN 5’İNİ KAZANARAK AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Mustafa Alnar 9 Top disiplininde çıktığı toplam 5 karşılaşmanın 5’ini kazanarak yenilgisiz olarak çıktığı final maçında yine galipler tarafından gelen Lentz’e karşı 8-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.  Alnar 9 Top finaline çıkabilmek için; Türkiye’den Nasuh Vardar’ı 8-2, İspanyol Jonas Sauto’yu 8-5, Portekiz’den Ricardo Mota’yı 8-4,  İsveç^ten Ragnar Gronsten’i 8-4 ve yarı finalde Avusturya’dan Manuel  Butschek’i 8-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Mustafa Alnar ülkemiz adına üçüncü kez Gümüş Madalya kazanmış oldu. Alnar ayrıca 2017 yılında Dünya Gençler Üçüncülüğü de elde etmişti.

KARŞILAŞMA EPBF FACEBOOK SAYFASINDAN TÜM DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

Alnar – Lentz finali EPBF Facebook sayfasından sunumlu olarak 4 kameradan alınan görüntüler eşliğinde tüm dünyaya canlı olarak servis edildi. Canlı yayında sunumu gerçekleştiren yeni ve eski EPBF Gençlik Sorumlusu Tomas Brikmanis ile Tommi Laminaho federasyonumuz ve ülkemiz hakkında çok olumlu yorumlarda bulundular. Tomas Brikmanis, KKBF’nin özellikle son yıllarda gençlere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla bu başarıyı hak ettiği ve gelecekte de adından çok söz ettireceği yorumunda bulundu. Tommi Laminaho ise önümüzdeki Ekim ayında Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında

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