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Alnının ortasında ikinci kuyruğu olan köpek yavrusu sosyal medya fenomeni oldu

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Alnının ortasında ikinci kuyruğu olan köpek yavrusu sosyal medya fenomeni oldu
Alnının ortasında ikinci kuyruğu olan köpek yavrusu sosyal medya fenomeni oldu

ABD’nin Missouri eyaletinde desteğe ihtiyacı olan hayvanlar için çalışan Mac’s Mission adlı merkez, 10 haftalık terk edilmiş köpek yavrusuna sahip çıktı. Narwhal adı verilen sevimli yavrunun onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var; normal kuyruğunun yanı sıra alnının ortasında da bir kuyruğu var!

Narwhal’in iki kuyruklu olması, kısa sürede sosyal medya fenomeni olmasına yetti. Merkez çalışanlarının paylaştığı fotoğraf 24 saatte on binlerce kez paylaşıldı. Facebook’ta paylaşılan fotoğrafın altına veterinerin “İkinci kuyruğun alınmasına gerek yok, sağlığı açısından zarar oluşturmaz ve canını acıtmaz” dediği anlatılan mesaj eklendi.

Narwhal’ın popülaritesi sayesinde merkezin olduğundan çok daha tanınır hale geldiğini ve yardım yağdığını anlatan Mac’s Mission yöneticisi Rochelle Steffen şunları söyledi: “Ona bir balina türü olan Narwhal adını uygun gördüm. Bütün gün oynuyor. Hayatından çok memnun. Veteriner röntgen çekti. Gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğundaki ikinci kuyruğu kafasının içinde herhangi bir yere bağlı değil ve bir işlevi yok. Ama onu şimdiden en tanınmış yavru köpek yapmaya yetti.”

Steffen, Narwhal’i evlat edinmek isteyen çok sayıda hayvansever olduğunu belirterek, onu vermek için biraz büyümesini bekleyeceklerinin altını çizdi.ikikuyruklukopekmacsmissionjpg.jpg

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