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Altın Güne Nasıl Başladı?

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Altın Güne Nasıl Başladı?
Altın Güne Nasıl Başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı an itibarıyla 502 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla biraz yükseliş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 813,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 827,10 lirada konumlanmış durumda. 

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.245,70 satış fiyatı ise 3.295,70 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.625,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.654,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 454,54 satış fiyatı ise 457,65 liradan işlem görüyor.

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