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Amsterdam Belediyesi 'sağlık ve çevre için' vejetaryen menüye geçiyor

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerde menüler artık vejetaryen yiyeceklerden oluşacak.
Amsterdam Belediyesi 'sağlık ve çevre için' vejetaryen menüye geçiyor

Toplantı, resepsiyon ve kutlamalarda yalnızca katılımcılardan talep gelmesi halinde balık ve et yemekleri servis edilecek.

Hayvan Partisi (PvdD) tarafından bir süre önce gündeme getirilen öneri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile belediye başkan yardımcılarının yaptığı toplantıda kabul edildi.

Hollanda Meclisi'nde 5 milletvekilliğine sahip olan Hayvan Partisi, bu yılın başlarında gündeme getirdiği öneri ile et tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu.

Resmi yemek ve etkinliklerde sadece açık talep üzerine et servisi yapılmasını isteyen partiye göre, et yemek kalp ve damar hastalığına yol açabildiği gibi, çevre için de zararlı.

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