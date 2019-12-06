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Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş. Perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Türkiye göçmeni kadının kocası Mesut Ş.'yi, şüpheli sıfatı ile gözaltına aldı.
Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı

Amsterdam polisinin verdiği bilgiye göre, olay kentin kuzey bölümünde bulunan Waterlandplein'deki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İhbar üzerine eve gelen polis, bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Ş.'nin cesedi ile karşılaştı.

Aslen Konyalı olan Hafize Ş.'nin ölümüyle ilgili olarak, eşi Mesut Ş.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Ailenin üst komşusu olan bir kadın, sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, "Sık sık kavga sesleri duyuyordum. Böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin edemezdim" dedi.

Bir süpermarket zincirinin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş.'nin iş arkadaşları ise, sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldiği belirtilen cinayet haberi üzerine "şok olduklarını" söyledi.

Kadın çalışanlardan biri, "Bizimle birlikte fırın bölümünde çalışıyordu. Meslektaşımızın korkunç bir şekilde öldüğünü duyduk. Doğal, neşeli ve herkesin yardımına koşan bir insandı. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Ekim ayında da Türkiye kökenli bir kadın öldürüldü

Ekim ayında da Hollanda'nın Lahey kentinde 39 yaşındaki Sezgül Yıldız adlı Türkiye kökenli kadın öldürülmüştü.

Elazığ Karakoçanlı olan 2 çocuk annesi Yıldız'ın boşanmak üzere olduğu eşinden ayrı yaşadığı belirtildi. Polisin, olayla ilgili bir erkek zanlıyı gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hollanda'da 2018 yılında 43 kadın, cinayete kurban gitti. Hollanda İstatistik Kurumu'na göre, bu cinayetlerin büyük bölümü, kadınların eşleri ya da eski eşleri tarafından işlendi. Kadınların genellikle kendi evinde bıçaklanarak ya da boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Resmi verilere göre, kadın cinayetlerinin büyük bölümünde kurban ve katillerin "Batılı olmayan göçmen geçmişi" ön plana çıkıyor.

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