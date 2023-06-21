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Anaokulu öğrencilerine bağımlılık veren şurup içirmişler

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Tayvan'ın Taipei kentinde, bir anaokulundaki öğretmenlerin, öğrencileri yatıştırmak için bağımlılık yapan fenobarbital ve benzodiazepin içeren şurup içirdiklerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldı.
Anaokulu öğrencilerine bağımlılık veren şurup içirmişler

BBC’nin haberine göre, polis, ailelerin, “Kid Castle Educational Institute” adlı anaokulu hakkında, mayısta başlayan ve giderek artan şikayetleri üzerine harekete geçti.

Soruşturmada, 8 çocuğun vücudunda eser miktarda fenobarbital ve benzodiazepine rastlandı.

Anaokuluna 5 yaşındaki çocuğunu gönderen bir veli, ailelerin, çocuklarında ilaç yoksunluğu belirtileri gözlemlediğini söyledi.

Çocuklarının alışılmadık şekilde sinirli, huzursuz ve hareketli olduğunu belirten veli, çocukların uyurken çığlık attıklarını ve kramplardan dolayı ağladıklarını aktardı.

5 BİN DOLAR CEZA ÖDENECEK

Söz konusu anaokulu hakkında 12 Haziran’da kapatma kararı verilirken, okulun yöneticileri yaklaşık 5 bin dolar ceza ödeyecek.

Soruşturma kapsamında olaya dahil olan müdür ve 5 öğretmen, tutuklanmalarının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, haftalar süren soruşturmanın ardından çocuklara, bağımlılık yapan fenobarbital ve benzodiazepin içeren şurupların neden verildiğinin hala bilinmediğini açıkladı.

Çocukları olaydan etkilenen aileler, devlet binalarının önünde protestolar düzenledi.

Taipei’de, 18 Haziran’daki gösterilere katılan yüzlerce kişi, soruşturmanın yeterince şeffaf olmadığını iddia etti.

ÇOCUKLAR “BİLİNMEYEN İKSİR” DEMİŞTİ

Aileler, çocuklarının, anaokulunda kendilerine “bilinmeyen bir iksir” içirildiğini söylemesinin ardından anaokulu yetkililerini polise şikayet etmişti.

Uzmanlara göre, epilepsi ve depresyon tedavisinde kullanılan fenobarbital ve anksiyete için verilen benzodiazepin içeren ilaçların yanlış kullanımı, ağır bağımlılık ve çocuklarda gelişimi olumsuz etkileme gibi sonuçlara yol açabiliyor. 

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