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"Anastasiadis Guterres Çerçevesi’ni Bertaraf Etmeye Çabalıyor"

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AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada  Anastasiadis’in Guterres Çerçevesi’ni korumak istediğini iddia ederken neden sunduğu her yeni önerinin bu çerçevenin dışında olduğunu sordu.
"Anastasiadis Guterres Çerçevesi’ni Bertaraf Etmeye Çabalıyor"

Stefanu “federal yetkiler konusunda anlaşmaya varılmış mıydı, varılmamış mıydı? Hiçbir zaman izah etmediği desentralize federasyon önerisiyle Sn. Anastasiadis federal yetkiler konusunu tekrar tartışmaya açıyor mu, açmıyor mu? Sn. Anastasiadis’in şimdi şeytanlaştırdığı Bakanlar Kurulu’nda bir olumlu oy konusu üzerinde anlaşmaya varılmış mıydı, varılmamış mıydı? BM Genel Sekreteri Crans Montana sonrasındaki raporunda etkin katılım konusunun çözülmüş olduğunu belirtiyor muydu, belirtmiyor muydu? Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda anlaşmaya varılmış mıydı, varılmamış mıydı? Neden şimdi Sn. Anastasiadis parlamenter sistemi hatırladı?” sorularını yöneltti.

Stefanu, Anastasiadis’in Guterres Çerçevesi’ni bertaraf etmeye çabalarken, aynı zamanda Garanti Antlaşması’nın ve müdahale haklarının derhal lağvedilmesi ve işgal ordularının hızla adadan ayrılması hakkında BM Genel Sekreteri’nin, AB’nin ve Britanya’nın net tezini de ortadan kaldırmaya kalkıştığını söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanu  Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu tutumlarla Kıbrısrum tarafının güvenilirliğine zarar verdiğini ve sonuçta Türkiye’nin politikasını ilerletmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

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