  • BIST 116.946
  • Altın 162,184
  • Dolar 3,8137
  • Euro 4,7074
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Anastasiadis: “Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazırım”

»
Anastasiadis: “Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazırım”
"Her tarafın düşünceleri ne olduğu ve nasıl ileriye devam edeceğimiz hakkında bir görüşmenin yapılması konusunda hazırım. Bekliyoruz” yanıtını verdi.

Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Anastasiadis, bugün Rum Başkanlık Sarayında düzenlenen özel bir resepsiyon sırasında Kıbrıs’ta görev yapan diplomat toplumunun tebriklerini kabul etti.

Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin " "Münhasır Ekonomik Bölgesinde" yaşanan durumla ilgili olarak endişeli olmadığını ve herkesi “rahat hissetmeye” çağırdı.

Mustafa Akıncı’nın Varna Zirvesinden önce bir görüşme yapılması istediğiyle ilgili basın haberleriyle ilgili bir soruya  Anastasiadis, “Sayın Akıncı’nın kararlarına mütercim olmam mümkün değildir; her tarafın düşünceleri ne olduğu ve nasıl ileriye devam edeceğimiz hakkında bir görüşmenin yapılması konusunda hazırım. Bekliyoruz” yanıtını verdi.

anas-001.pngKıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki durum ve Türkiye’nin yarattığı gerginlik hakkında  Anastasiadis, “İhtiyacımız olan şey sakin bir şekilde, tedbirli ve doğru diplomatik yöntemle ele almaktır” diye vurguladı. “Hiç kimse endişelenmemelidir. Avrupa Birliği ile dost ülkelerle işbirliğinde bulunuyoruz” diyen Nikos Anastasiadis, “diğer tarafının yarattığı her hangi bir durumu ele almak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz ve aynı zamanda, güvenlik, büyüme oranları ve enerji planlarımızı tehlikeye koyan her hangi bir durumu engellemeye çalışıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: "Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız"28 Şubat 2018 Çarşamba 16:54
  • Doğalgazı gerginlik değil diplomasi çözecek28 Şubat 2018 Çarşamba 13:49
  • "Amerika ile konuşuldu şeker fabrikaları satışa çıktı, peki ya Kıbrıs?"28 Şubat 2018 Çarşamba 12:40
  • Dağlı: "CB Sn Mustafa Akıncı verdiği sözün yerine getirilmediğinden hiç mi rahatsız olmuyor?"26 Şubat 2018 Pazartesi 17:29
  • Burcu’dan Hristodulidis’e yanıt… “Barışa hizmet etmez”26 Şubat 2018 Pazartesi 14:29
  • Eni: Kıbrıs'tan çekilmeyeceğiz23 Şubat 2018 Cuma 15:34
  • Albayrak: “Kıbrıs'taki Zenginlikler Kıbrıslılara Aittir“23 Şubat 2018 Cuma 10:19
  • ANSA Haber Ajansı: "İtalya hükümeti ve Kıbrıs Türk toplumu arasında görüşmeler yer almadı"23 Şubat 2018 Cuma 10:07
  • Geçiş kapıları kapatılmayacak22 Şubat 2018 Perşembe 15:41
  • KHA: ENİ ile Özersay görüşmedi, Doğan Haber Ajansı (DHA) ise dün geçtiği haberde görüşme olduğunu iddia etmişti22 Şubat 2018 Perşembe 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti