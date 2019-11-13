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Anastasiadis, Paris’te Guterres ile kısa bir görüşme yaptı

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Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, Paris Barış Forum’u için gittiği Paris’te, geçtiğimiz pazartesi akşamı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Anastasiadis, Paris’te Guterres ile kısa bir görüşme yaptı

Alithia gazetesi,  Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki kısa görüşmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, foruma katılan devlet ve hükümet yetkilileri onuruna verdiği yemek çerçevesinde gerçekleştirdiğini yazdı.


Gazete, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK muhabirinin haberine dayanarak Anastasiadis ve Guterres’in, derine girmeksizin, Berlin’de yapılacak üçlü görüşme hakkında kısa bir görüşme yaptığını yazdı.

FOTO ARŞİV


Habere göre BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e , İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da kısaca bilgi verdi.  

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