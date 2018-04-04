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Anastasiadis: "Siyasi eşitliği kabul edeceğiz"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini büyük bir saygıyla kabul edeceğini ancak sayısal eşitliğini kabul etmediğini söyledi.
Anastasiadis: "Siyasi eşitliği kabul edeceğiz"

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine yaptığı zihniyet değişikliği çağrısına, kendisi de zihniyet değişikliği talep ederek yanıt verdi ve "bir toplumun, karşı tarafı olumsuz etkileyecek imtiyazlar talep etmeyeceği ve karşılıklı saygıyı gündeme getirecek bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var" dedi.

Politis “Sayısal Değil Siyasi…. Başkan, Kıbrıs Rum Tarafının Siyasi Eşitliği Kabul Ettiğini Vurguladı” başlıklı haberinde, Hıristiyan dünyasının dini bayramlarından biri olan Paskalya öncesindeki “büyük hafta” nedeniyle dün bir RMMO birliklerini ziyaret eden Anastasiadis’in buradaki açıklamalarını aktardı.

Anastasiadis, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini büyük bir saygıyla kabul edeceğini ancak sayısal eşitliğini kabul etmediğini söyledi. 

Habere göre, Anastasiadis, 16 Nisan’daki yemek öncesinde Akıncı’dan beklediği “zihniyet değişikliği”ni, “bir toplumun, karşı tarafı olumsuz etkileyecek imtiyazlar talep etmeyeceği ve karşılıklı saygıyı gündeme getirecek bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var” şeklinde tanımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yemeğin gerçekleşmesi için Anastasiadis’ten bir teyit istediğini savunan gazete, Anastaiadis’in de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar aracılığıyla “dönüşümlü başkanlık masadadır” mesajı verdiğini yazdı.

Fileleftheros ise “Zihniyet Değişikliği İstedi…Başkan Akıncı’nın Talebini Kendisine Çeviriyor ve Kıbrıslı Türk Lideri Düşünmeye Çağırıyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Akıncı’nın uzun süredir Rum tarafına yaptığı çağrılara karşılık “gardını aldığı” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine yaptığı zihniyet değişikliği çağrısına karşılık Anastasiadis’in de Akıncı’dan aynı şeyi istediğini yazan gazete, Rum tarafının, “Kıbrıs Türk tarafının sayısal değil, siyasi eşitliğini ve devletin işleyebilir olması yöntemlerini”  kabul ettiği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Habere göre, Anastasiadis, “Bizim tarafın talep ettiği şey, diyalog yoluyla yeniden birleşme, vatanın kurtuluşu ve istisnasız bütün vatandaşlarının insan haklarının, karşılıklı saygının ve Uluslararası Hukuk ilkeleri dışında Avrupa normlarının da sağlanacağı bir devlet kurulduğunu görmektir” dedi.

Rum liderin, AB üyesi bir ülke olarak diğer Avrupa vatandaşlarının haklarından daha azını kabul etmelerinin mümkün olmadığını savunduğu kaydedildi.

“Sizi temin etmek isterim ki bizim hedefimiz, kabul edilemez bir fiili durumun devamı değil; işleyebilir, sürdürülebilir, AB ilke ve değerlerine tamamen uygun çağdaş bir devlet yaratmaktır” diyen Anastasiadis, şöyle devam etti:

 “Bizim tarafın, AB ilke ve değerlerinden geri adım atması mümkün değildir. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin açıkça anlaması gerekir ki devletin mutlak bağımsızlığını ve egemenliğini sağlamazsak, garantilerin, müdahale haklarının devamını ve daimi asker bulundurmayı isteyen üçüncü bir güç tarafından ‘yönlendirilen’ bir devlete dönüşecektir.”

Anastaiadis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrını yorumlarken “Önemli olan bizim soğukkanlılığımız ve bizim uluslararası hukuka uygun tavrımızdır. Biz, yalnız kendimiz için değil, Kıbrıslı Türk-Rum bütün Kıbrıslılar için ilke ve değerleri savunuyoruz.  İstek ve talebimiz, yakıcı değil, başka devirlere ait söylemlerden uzak uzlaşı olmasıdır”  ifadelerini kullandı. 

Alithia “Başkan Anastasiadis: Bazıları Geçmiş İmparatorlukları Canlandırmak İstiyor” başlığını attığı haberinde, Anastasiadis’in dünkü konuşmasıyla, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamalarına “dolaylı ancak net cevap verdiği” yorumunu yaptı.

Habere göre, Anastaiadis Paskalya nedeniyle birliklerini ziyaret ettiği RMMO’dan “geçmişin rejimlerini arzuladıkları veya eski imparatorluklarını canlandırma stratejileri olduğu izlenimi verenler” bulunduğunu ve bunların tahrikkarlıklarını artırdıkları özellikle bu dönemde RMMO’nun caydırıcı güç olmasını istedi. 

Haravgi haberi “Anastasiadis: Yakıcılaşma Değil Uzlaşı Olsun” başlığı altında özetledi. 

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