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Anastasiadis, yarın dahi müzakerelere dönmeye hazır

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Anastasiadis, yarın dahi müzakerelere dönmeye hazır
Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos, Anastasiadis’in herkesin Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkındaki gerçeği öğrenmesi için gerekli tüm eylemlerde bulunduğunu açıkladı.

Rum lider Nikos Anastasiadis, son 20 aydır yapılan çalışmaların ve kaydedilen ilerlemenin boşa gitmemesi ve sonuç alınabilmesi için, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yarın dahi yeniden başlamasına hazır olduğunu ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos, Anastasiadis’in herkesin Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkındaki gerçeği öğrenmesi için gerekli tüm eylemlerde bulunduğunu açıkladı.

Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakere masasına geri dönmeyi reddetmesi konusunda bilgilendirme mektubu gönderip göndermediğine dair soruya yanıt veren Viktoras Papadopulos, mektubu henüz göndermediğini ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu tekrardan dile getirdi.

Diğer yandan, Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasını terk etmek için bahane aradığının gün gibi ortada olduğunu vurgulayan Papadopulos Türk tarafının Cenevre sonrasında, çözümle birlikte Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlüğün uygulanması gibi talepleriyle, niyetini açıkça belli ettiğini savundu.

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