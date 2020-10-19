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Anastasiadis’in Korumasında Korona Virüs Tespit Edildi

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Rum Başkanlık Sarayı’nda görevli bir polis memurunda korona virüs tespit edildiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de dahil olmak üzere sarayda görevli personele test yapılacağı bildirildi.
Anastasiadis’in Korumasında Korona Virüs Tespit Edildi

Rum Başkanlık Sarayı’nda görevli bir polis memurunda korona virüs tespit edildiği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de dahil olmak üzere sarayda görevli personele test yapılacağı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korumalarından birinde korona virüsü tespit edilmesinin ardından Başkanlık Sarayı’nda alarm durumuna geçildiğini belirttiler.

Filyasyon ekibinin bugün sarayda temaslı takibinde bulunduğu ve başkanlık korumalarına yapılan testlerin şu an için negatif çıktığı belirtilen haberde, geçtiğimiz hafta Brüksel’deki AB Zirvesi’ne katılan Anastasiadis’in de teste tabi tutulacağı vurgulandı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda ise gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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