Anastasiadis'ten açıklama yok! Yazılı açıklama yapacak!

Anastasiades, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na döndükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, henüz görüş bildirmeyeceklerini ve günün ilerleyen saatlerinde yazılı bir bildiri yayınlayacağını söyledi.

Anastasiades, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na döndükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, henüz görüş bildirmeyeceklerini ve günün ilerleyen saatlerinde yazılı bir bildiri yayınlayacağını söyledi.

Anastasiades daha önce Kıbrıs Rum tarafının tartışmalı Enosis Günü'ndeki kanun değişikliğinin - ki bu Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs anlaşması için gayretleri rayından çıkarmakla tehdit ettiği iddialarına - tavrını Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ile Perşembe günü görüşmesi sonrasında değiştirmediğini yinelemişti.