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Ankara'da Gülen operasyonu

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Ankara'da Gülen operasyonu
Ankara’da yapılan polis operasyonunda aralarında Fethullah Gülen’in yeğeni Salman Gülen’in de olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Ankara'da sabah saatlerinde polisin "gaybubet evi" olarak adlandırılan ve şüpheli 87 kişinin yaşadığı 65 adreste başlattığı operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan kişiler, Gülen yapılanmasına mensup oldukları ve gizlenerek faaliyetlerine devam ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberinde soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin tamamının Gülen yapılanmasıyla ilgili olarak arandıkları ve ikamet ettikleri adresleri terk ederek "gaybubet evlerinde" saklandıkları kaydedildi.

"Gaybubet evi" nedir?

Gaybubet kelimesinin sözlük anlamı göz önünde bulunmama hali. Gülen yapılanmasında kapsamında ise haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin ikamet ettikleri adreslerden ayrılarak gizlendiklere yerlere "gaybubet evi" deniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eylül ayında hazırladığı bir iddianameye göre 15 Temmuz  2016 darbe girişimi sonrası bu tip evlerin sayısı 75'ten 560'a çıktı.

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