Ankara'dan Brüksel'e sert AKPM tepkisi

AKPM'nin Türkiye için aldığı 'siyasi denetim kararı' Ankara'da deprem etkisi yarattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'emsali' olmayan bu karara 'şiddetli kınıyoruz' denilerek sert tepki gösterildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetim sürecine almasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AKPM Genel Kurulu'nda izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz" denildi.



"Dışlayıcı karar siyasi bir operasyondur. Karar FETÖ gibi terör örgütlerine hizmet eder" diyen Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararın AB'nin basiretsizliğini gösterdiğini vurguladı. İlgili haber: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar