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Anket: Amerikalılar, yapay zeka videoları ile gerçekleri arasında ayrım yapmakta zorlanıyor

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ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların, yazılı komutla video üreten yapay zeka modeli Sora ile doğal olarak çekilen görüntüler arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını ortaya koydu.
Anket: Amerikalılar, yapay zeka videoları ile gerçekleri arasında ayrım yapmakta zorlanıyor

Variety dergisinin, HarrisX şirketinin yaptığı ankete dayandırdığı haberine göre, insanların çoğu, OpenAI tarafından geliştirilen Sora ile oluşturulan videoları gerçek hayatta çekilenlerden ayırt etmekte güçlük yaşıyor.

Ankette, 1000'i aşkın yetişkin katılımcıya, Sora ile oluşturulmuş "gerçekçi" ve rastgele seçilmiş gerçek videolardan oluşan görüntülerin hangisinin yapay zekayla üretildiği ve hangisinin gerçek olduğu soruldu.

Katılımcılardan çoğunun, toplamda 8 görüntünden 5'inin kaynağını tespit etmekte zorlandığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 60'ı, Sora ile oluşturulan, ABD'nin California eyaletindeki "Big Sur'un Garay Point Plajı boyunca engebeli kayalıklara çarpan dalgaların dron görüntüsünün" yapay zeka tarafından üretildiğini doğru tespit edemedi.

Tahminleri sonrasında duyguları sorulan katılımcıların çoğunluğu teknolojinin yeniliklerine açık olduğunu kaydederken, bazıları da söz konusu gelişmelerin "korkutucu" veya "endişe verici" olduğunu ifade etti.

Amerikalıların çoğunluğu, sosyal medya platformlarında yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemeler getirilmesi gerektiği görüşünde.

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