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Antarktika'ya Düşen Göktaşında Mars'ta Yaşam İzine Rastlanmadı

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Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen meteorun fosil kalıntılarının üzerinde yapılan yeni araştırmada, eski bulguların aksine, Mars'ta yaşam olduğuna dair herhangi bir iz bulunamadı.
Antarktika'ya Düşen Göktaşında Mars'ta Yaşam İzine Rastlanmadı

Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen ve Allen Hills 84001 diye isimlendirilen meteor, 1996'da üzerinde fosillerin bulunması ile oldukça konuşulmuştu.

Bir patlama sonucu Mars'tan koptuğu düşünülen meteordaki yaşam belirtisi, önceki araştırmacıları kızıl gezegende 3,5 milyon yıl önce su olabileceğini düşündürmüştü.

YENİ ARAŞTIRMA, "YAŞAM YOK" DİYOR

Carnegie Bilim Enstitüsü'nden araştırmacı Andrew Steele tarafından yönetilen ekip, 1984'te Antarktika'ya düşen Mars'a ait 2 kilogramlık göktaşının kızıl gezegende yaşama dair hiçbir kanıt içermediğini belirtti.

Steele, göktaşında bulunan karbon bakımından zengin bileşenlerin büyük olasılıkla "tuzlu suyun kayanın üzerinde uzun süre akmasıyla oluştuğunu" kaydetti.

 

Antarktika ya düşen göktaşında Mars ta yaşam izine rastlanmadı #1

Ayrıca Steele, Mars'ta mikrobiyal yaşam olup olmadığını kanıtlamak için oradan Dünya'ya numune getirilmesi gerektiğini ifade etti.

SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI

Araştırmacılar, son teknolojiyle elde edilen yeni bulguları, yaklaşık 4 milyar yıllık göktaşının Mars'taki ilkel yaşama dair beklentiler bağlamında değerlendirdiğinde "hayal kırıklığı yaratan sonuç" olarak niteledi.

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