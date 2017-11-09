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Apple'ın gizli projesi deşifre oldu

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Apple'ın gizli projesi deşifre oldu
Apple'ın 'T228' kodlu 2020'de tanıtılması planlanan gizli projesi deşifre oldu.

ABD merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı proje patent başvurusu ile deşifre oldu.  'T228' kodlu 2020'de tanıtılması planlanan proje sanal gerçeklik üzerine odaklanıyor. 

Geçtiğimiz aylarda sanal gerçeklik gözlükleri üzerine çalışmalar yaptığı öne sürülen Apple bu patent başvurusu ile iddiaları doğrulamış oldu. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın sanal gerçeklik gözlükleri 2020 yılında raflardaki yerini alacak. 

iOS benzeri bir sofware'e sahip olacak gözlük 'reality OS' (rOS) isimli bir sistem ile çalışacak. 

Apple'ın CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada arttırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine değinmiş ve Apple'ın bu alana yöneleceğinin sinyallerini vermişti. 

Ancak şirketin 'T228' kodlu proje ile ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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