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Ara bölgeye ilişkin talepler

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Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in kendilerini “ belediye başkanları ve muhtarları” olarak nitelendiren belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya gelerek ara bölge “sorunlarını” ele aldığı belirtildi.
Ara bölgeye ilişkin talepler

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ara bölgeye komşu olan  bölgelerde kaldıkları için kendilerini “ belediye başkanları ve muhtarları” olarak nitelendiren belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya gelerek ara bölge “sorunlarını” ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, kendilerini “belediyeler ve muhtarlarlıkların”,  Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdikleri görüşmede, bölge kalkınmasının yapılabileceği bölgede, UNFICYP ile işbirliği içerisinde, bakım ve temizleme çalışmalarının ileriye götürülmesi konusunu gündeme getirdiklerini yazdılar.

Görüşmede, UNFICYP’in Ada’daki mevcudiyetinin de ele alındığını yazan gazete belediye başkanlarının, “bunun; bölge ve yerel toplum için büyük bir güvenlik sorununu teşkil ettiği” şeklindeki görüşlerini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, belediye başkanlarına ve muhtarlara, UNFICYP konusunda gerek BM gerekse Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üye ülkenin mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği sürekli temaslar konusunda da bilgi verdi.

Gazeteye göre görüşmede, ara bölgeye atılan çöpler, temizlik yapmak için belediyelerin buralara girememesinden kaynaklanan sorunlar, ara bölgedeki kaçak avcılık, “Piroi” (Gaziler) barikatının açılması konuları da ele alındı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, görüşme sırasında başka sınır kapılarının açılmasından da söz ettiğini, ilk önce “Piroi” daha sonra ise “Erenköy” barikatının açılması için çaba sarf edildiğinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre belediye başkanları, bu konu hakkında, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile 17 Ocak’ta yapacakları görüşmeyle bilgilendirilecek.

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