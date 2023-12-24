Aracında beyzbol sopası taşıyan şahsa yasal işlem

Gazimağusa'da dün saat 23.50 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan S.K'nın (E-21) kullanımdaki araçta yapılan aramada, bir adet beyzbol sopasını kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.
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