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Araştırma: Birçok Kişi Covid-19'u Evinde Kapmış Olabilir

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Bulgular bir evdeki ikinci vakanın yüzde 75 ihtimalle ilk hastadan sonraki 5 günde başladığını gösteriyor
Araştırma: Birçok Kişi Covid-19'u Evinde Kapmış Olabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) yaptığı yeni araştırma, Kovid-19’un ev içinde hayli hızlı yayıldığını ve ikinci bir kişinin enfekte olma süresinin epey kısa olduğunu ortaya koydu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacılar Nashville, Tennessee, Marshfield ve Wisconsin bölgelerindeki evleri nisandan eylüle kadar inceleme altına aldı. Bu evlerde toplam 101 Kovid-19 hastasıyla semptom göstermeyen 191 aile üyesi mevcuttu.

Söz konusu evlerin her birinde sadece bir hasta bulunurken uzmanlar, herkesi örneklerini toplayabilmesi için uzaktan eğitti.

BGR'nin haberine göre, 101 kişinin hastalığının tespit edildiği gün, aynı evde yaşadıkları kişiler hiçbir semptom göstermiyordu. Ancak çalışma, 191 kişiden 102’sinin zaman içinde virüsü kaptığını, bunların yüzde 75’inin ilk hastanın semptomlarının başlamasından sonraki 5 gün içinde tespit edildiğini ortaya koydu.

Aynı konudaki önceki bir araştırma ev içinde yüzde 20 ila 40 enfeksiyon oranı belirlerken CDC’nin bulguları temaslıların yüzde 53’ünün enfekte olduğunu gösterdi.

İNCELENEN 14 EVDE İLK HASTA 18 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ

Baş araştırmacı Dr. Keipp Talbot “Kovid-19’un bir evin içinde hızlıca yayıldığını gördük” dedi.

Çalışmada takip edilen evlerin 14’ünde ilk hasta 18 yaşından küçüktü. Bunların arasında 12 yaşın altındakiler yüzde 53, 12’yle 17 yaş arasındakiler yüzde 38 oranında ikinci bir enfeksiyona neden oldu. Bu sonuçlar da çocukların ve gençlerin tıpkı yetişkinler gibi virüsü yaydığını gösterdi.

Bilim insanları, hastalığı olanlara ve onlarla beraber yaşayanlara birtakım tavsiyelerde de bulundu:

Kovid-19 kapmış kişilerin hemen tecrite alınması, evdeki yayılımı azaltabilir. Bu yüzden hastalar ve enfekte olma ihtimali bulunanlar mümkünse ayrı bir yatak odasıyla banyo kullanmalı. Bunun yanında ilk hastayla temaslı olanlar da kendilerini mutlaka tecrite almalı.

Söz konusu kişilerin bunu test sonuçlarını beklemeden uygulaması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, "tecriti ertelemek hastalığın başkalarına bulaşma ihtimalini artırır" dedi ve şu uyarının özellikle altını çizdi:

Evdeki herkes, özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı ortak alanlarda maske takmalı.

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