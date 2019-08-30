Araştırma: Çocuk sahibi olmak daha mutlu kılar, ancak çocuklar evden ayrılınca

Yapılan bir araştırma çocukların evden ayrılmasının ebeveynlerin ruh sağlığını ve refahını iyi yönde etkilediğini ortaya koydu.

Heidelberger Üniversitesi'nde yapılan araştırma, çocuk sahibi olmanın insanları daha sağlıklı kıldığını ve depresyondan etkilerinden uzak tuttuğunu gösterdi. Ancak araştırma, bu olumlu etkinin çocukların evi terk etmesiyle gerçekleştiğini ekliyor: "Aileleri ile yaşayan gençler ebeveynlerini olumsuz yönde etkiliyor."

16 farklı Avrupa ülkesinden 50 yaş üzeri 55 bin kişi ile yapılan çalışma ayrıca, ebeveynliğin annenin ruh sağlığına babanınkinden daha fazla etki ettiği sonucuna ulaştı.

ABD'de yapılan araştırma ile benzer sonuçlar

Journal Plos One'da yayınlanan araştırmanın sonuçları kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tamamlanan benzer bir çalışma ile parallellik gösteriyor.

Utah Üniversitesi'nin ABD Genel Sosyal Anketi'nin 40 yıllık verileri analiz ederek yaptığı çalışma, 50-70 yaş arasındaki ebeveynlerden, çocukları evden ayrılmış olanların hala çocuklarıyla yaşayanlara oranla yüzde 5 ila 6 arasında daha mutlu olduğunu ortaya koydu.