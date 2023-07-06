Arda Güler Madrid'e uçuyor; işte sözleşme detayları!

Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Arda Güler'in, Real Madrid ile 6 yıllık mukavele imzalayacağı ve sözleşme metninin kontrol amaçlı kendisine gönderildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için gün sayıyor.

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Fabrizio Romanoya dayandırdığı habere göre, Arda Güler, Real'den sözleşme metnini aldı bile. Mukavelenin 6 yıllık olacağı belirtilirken, 18 yaşındaki futbolcunun ve temsilcilerinin sözleşmeyi kontrol ederek incelemesinin ardından imzayı atması bekleniyor.

Arda Güler'in daha sonra Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada Arda Güler'in takımda kalmayacağının netleştiğini söylemişti.

Madrid'e uçuyor

Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak.

Madrid ekibi Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 10 milyon euroluk başarı bonus detayı da yer alacak. Real Madrid, Fenerbahçe'ye sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Öte yandan Arda Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeye imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu akşam imza, yarın tanıtım

Arda'nın Madrid'le bu akşam sözleşme imzalayacak ve milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtılacak.

Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.