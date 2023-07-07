Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı: 'Bugün hayatımın en özel günü'

Genç futbolcu imza töreninde yaptığı açıklamada "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Real Madrid'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arda'nın forması hazırlanıyor ve genç yeteneğin 24 numaralı formayı giyeceği görülüyor.

Arda Güler, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Fenerbahçe'ye nakit olarak 20 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Bu meblağa 10 milyon Euro oyuncu ve kulüp başarı bonusları eklenecek. Arda Güler'in sonraki satışından gelecek paranın yüzde 20'si de Fenerbahçe'ye verilecek.

Güler’in transferi neden önemli?

“Geleceğin yıldızı Arda Güler”, “Harika gol, süper gol”, “Türk futbolunun umudu”, “Geleceğin yıldızı”, “Türkiye, ondan çok şey bekliyor!” Ve daha fazlası...

Fenerbahçe taraftarı, 18 yaşındaki futbolcuları Arda Güler’in bu sezon kaydettiği goller ya da yaptığı asistlerden sonra spikerler tarafından sarf edilen bu sözleri duymaya çok alıştı.

Ayağına topu her alışı, attığı her çalım ya da maç içinde aldığı sorumluluklar, sadece Fenerbahçe taraftarını değil, tüm futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırmaya yetti.

Dünya basınının “Yeni Messi” diye duyurmaya başladığı Arda Güler şimdi Real Madrid'in oyuncusu.

Sarı Lacivertli taraftarlar 9 yıllık şampiyonluk hasretinin yeni sezonda son bulması için Güler’in kulüpte kalmasını istedi. Ancak bu mümkün olmadı.

Basına düşen transfer haberleri ise gün gün değişti. Bir gün Barcelona’nın transfere çok yakın olduğunu yazan İspanyol gazeteleri, bir sonraki gün Arda’nın Real Madrid’e gideceğini duyurdu.

Genç futbolcu günlerce İspanyol gazetelerinin manşetlerini süsledi. En nihayetinde ise Real Madrid'i seçti.

Peki, Arda Güler’in Avrupa’ya transferi ne anlama geliyor?

Güler’i “yetenek tavanı olarak Türkiye’nin gördüğü en özel futbolculardan birisi” olarak tanımlayan Socrates Dergi’den Can Önduygu, BBC Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, genç futbolcunun kariyerini noktaladığında belki de daha önce başarılmamış pek çok şey başarmış olacağını söylüyor.

Arda Turan dışında Türkiye doğumlu hiçbir futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde final göremediğini belirten Önduygu, Güler’in oynayacağı büyük kulüplerle kupayı kaldırma ihtimalinden bahsediyor:

“Ancak tek bir yetenekli futbolcunun tüm sorunların çözümü olacağını söylemek de zor. Tabii ki bir temsilcimizin elit kulüplerde oynamasının faydası olacaktır, ancak ülkedeki futbol yapılanmasında büyük değişimler görmeden tüm beklentiyi aynı kişiye yüklemek mantıklı olmaz.”

YouTube kanalı Vole'nin yorumcularından Ilgaz Çınar da transferden çok transfer sonrası sürece odaklanarak, “Türkiye’den transferi doğrudan yapan az sayıdaki oyuncu kervanına katılacak” diyor.

Çınar’a göre Güler’in süre almaya başladığında değeri daha da artacak:

“Bizim gidip dönen değil de gidip oynayan ve kalıcı olan oyuncuya ihtiyacımız var.”

Tivibuspor editörü Rezzan Yetiş, Güler’in Türk futbolunun “tek ses” olabildiği nadir bir yetenek olduğunu belirtiyor.

Yetiş, "oynadığı takıma bakmaksızın her futbolseverin beğenerek izlediği, takdir ettiği ve başarılarıyla mutlu olduğu bir futbolcu" diye tanımladığı Güler’in Avrupa devlerinden herhangi birine transferinin Türk futbol camiasının heyecanla beklediği bir gelişme olduğunu dile getiriyor:

“Bir diğer yandan Arda’nın Avrupa’ya transferi, tıpkı onun gibi Türk futbolunda yetişen ve gelişen diğer gençlerin takip edilme sıklığını arttırabilecek bir hamle. Ayrıca yabancı sınırlamasının bu kadar tartışıldığı bir ortamda Türk futbolcuların tabiri caizse ‘yan gelip yatmak’ yerine Arda’nın ayak izlerini takip ederek motive olmasını sağlayabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum.”