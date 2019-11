Ares triatletleri start alıyor

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Ironman 70.3 bugün (3 Kasım Pazar) Türkiye Antalya’da gerçekleşecek.

Ülkemizin çok sayıda başarılı triatlet sporcusunu bünyesinde bulunduran ve ayni zamanda her yıl Nisan ayında ayni mesafelerden oluşan Nisan Şakası triatlon yarışını düzenleyen kulüp olan Ares Spor Kulübünden 7 sporcu Antalya Belek’te finişe ulaşabilmek için yarışacak. Antalya Belek’teki Kadriye Plajından sabah yüzme parkuru ile başlayacak yarışta sporcular 1.9 kilometre yüzecek ardından 90 kilometrelik bisiklet parkuruna başlayacak. Yarışın da sponsoru olan The Land of Legend Otel’de bisiklet finişine ulaşacak sporcular daha sonra ise 21.1 kilometre boyunca koşarak en hızlı zamanda yarışı bitirmeye çalışacak.Yarışmada Ares sporcuları Cem Dağdelen, Hüseyin Arhan, Deniz Kalıbcıoğlu, Erhan Ünal, Çağan Öztuna, Melda Ünal ve Erkan Uyar mücadele edecekler. Sporcular dün (2 Kasım Cumartesi) son kayıtlarını yapıp bisikletleriniz ve malzemeleri teslim ederek işlemlerini tamamladı.