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Arıklı: Alkollü sürücülerin araçlarına artık el konulacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik cezalarını arttırmak için çalışma yaptıklarını, artık çok ağır cezaların geleceğini söyledi.
Arıklı: Alkollü sürücülerin araçlarına artık el konulacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Ada Tv’de gündemi değerlendirdi.

Trafikteki kazaların büyük çoğunluğunun alkol olduğunu belirten Arıklı kazaların yollarla veya ışıklarla ilgili olmadığını ifade etti.

Her ehliyet alanın başına bir polis dikemeyiz diyen Arıklı, "polisimiz her gün denetleme yapıyor yüzlerce ceza yazılıyor buna rağmen insanlar kuralları çiğnemeye devam ediyor" dedi.

"Trafikte yaşanan kazaların sorumlusu Bakanlık değildir" diyen Arıklı, "trafik magandalarını suçlayın" dedi.

Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü; “Trafik cezalarını arttırmak için çalışma yapıyoruz, on gün içinde tüzüğü geçireceğiz. Alkollü sürücülerin araçlarına artık el konulacak. Çok ağır cezalar geliyor. Ölümlü trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren kişiler hakkında da daha ağır cezalar gelecek. Cinayet suçundan yargılanabilecekler.”

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