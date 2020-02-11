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Arıklı da aynı frekans! Arıklı; "KKTC ye inanmayan herkes Akıncı'nın arkasında saf tutmuş durumda"

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı AKİDER'in davetlisi olarak gittiği Kütahya’da ziyaretinin son günü Dumlupınar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.
Arıklı da aynı frekans! Arıklı; "KKTC ye inanmayan herkes Akıncı'nın arkasında saf tutmuş durumda"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı AKİDER'in davetlisi olarak gittiği Kütahya’da ziyaretinin son günü Dumlupınar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Ziyarete konuşan Erhan Arıklı,  Kütahya’da kaldığı süre içerisinde karşılaştığı herkesten Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son beyanatı ile ilgili şikayet ve serzenişler duyduğunu, Sayın Akıncı'nın bu sözlerinin tüm Kıbrıs Türklerine mal edilemeyeceğini, Kıbrıs Türklüğünün Türklüğünü hiç kimsenin sorgulayamayacağını, bu halkın her şart ve zeminde Türklüğünden ve Müslümanlığından taviz vermeden varlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Arıklı son yıllarda Kıbrıs’ta sayıları az, ama gürültüleri fazla olan bir takım kişilerin hasbelkader bazı makam ve mevkilere geldiğini, bunların Türkiye ile Kıbrıs Türklüğünün arasını açmak için yoğun bir kampanya yaptıklarını ifade etti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Türkiye ile KKTC’nin arasını açma görevini üstlenenler arasında Linobambaki denilen işine geldiğinde Türk,  işine geldiğinde Rum kimliğine sahip çıkan gruptan insanlar olduğundan şüphe ediyoruz. Linobambakilerin sayısı İngiliz kaynaklarına göre 1871 de 1500 kişi idi. Şu anda bunların sayısı 10.000 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların şu anda kim olduğunu,  hangi makam ve mevkiiyi işgal ettiğini maalesef bilmiyoruz. KKTC de ne Türklüğü ne de Rumluğu kabul etmeyen belli bir kesim var. Onlara göre Kıbrıslı diye ayrı bir etnik kimlik var. Onu savunuyorlar. Maalesef KKTC yi yönetenler bu bozguncu tayfaya karşı şimdiye kadar hiç bir tedbir almadı ve almıyor" dedi.

Arıklı, "Sayın Akıncı'nın sözleri bizlere ters gelebilir. Ama KKTC Cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiş bir kişinin Türklüğünü tartışmak ne benim ne de başkasının haddine değildir. Ona karşı en sert eleştirileri yapabiliriz. Ama onun Türklüğünü tartışmak öncelikle Kıbrıs Türklüğüne hakaret olur ki bunu kabullenemeyiz. Öte yandan Ada'da Türklüğe, Türkiye’ye ve Türk askerine karşı çıkan herkesin Akıncı'nın arkasında saf tuttuğu da bir gerçektir. Bütün çabamıza rağmen milli hassasiyetleri olan kişileri bir çatı aday konusunda ikna edemedik. Üzgünüz. " dedi.

Rektör Kazım Uysal YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya ziyaret anısına hediyeler takdim etti.

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