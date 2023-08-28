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Arsa dolandırıcılığından tutuklandı

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Arsa dolandırıcılığından tutuklandı
Arsa dolandırıcılığından tutuklandı

Lefkoşa’da 50 yaşındaki bir kadının, hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı tarlayı satmak amacıyla sahte satış vekaletnamesi hazırladığı ve tarlanın satışı için 8.000 sterlin kaparo aldığı tespit edildi, kadın tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, F.Ç. (K-50), hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı Değirmenlik’te bulunan tarlayı bir şahsa satmak amacıyla; dolandırmak kastı ile tarlanın kendisinin olduğunu gösteren sahte bir satış vekaletnamesi hazırlattıktan sonra, söz konusu şahıstan tarlanın satışına ilişkin kaparo olarak 8.000 Stg nakit parayı sahte davranışla temin ettiği tespit edildi.

F.Ç., “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini”nden tutuklandı.

-  Çalıştığı iş yerinden 20 bin TL çaldı, tutuklandı

Minareliköy’de çalıştığı iş yerinden 20 bin TL parayı çalan şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, Ağustos 2022- Mayıs 2023 tarihleri arasında, Minareliköy’de bir iş yerinde çalışan S.A.’nın (E-29), müşterilerden iş yeri adına tahsil etmiş olduğu toplam 20.504,23 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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