Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu. Tek devreli lig formatına göre oynanacak karşılaşmalar 1 Mart Cuma, 5 Mart Salı, 8 Mart Cuma, 12 Mart Salı, 15 Mart Cuma tarihlerinde saat 15.30’da oynanacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bölge karmaları antrenörleri tarafından seçilen karmalar şöyle; LEFKOŞA KARMASI HAKKI DUVARCI KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ALİ CAN KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ALİ ÖZİNANÇLI YENİCAMİ AK ARCAN ERÇELİK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ARKAN ERÇELİK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK BARAN ÇALIŞKAN YENİCAMİ AK BUĞRA ULUĞ YENİCAMİ AK CAVİT DEMİRAY YENİCAMİ AK CELAL ŞEHSUVAROĞLU KÜÇÜK KAYMAKLI TSK EFE ŞÜKRÜ TÜRKER GÖNYELİ SK EGE AZMİDOLU KÜÇÜK KAYMAKLI TSK EGE UÇAR GÖNYELİ SK ELMAZ ERYAMAN KÜÇÜK KAYMAKLI TSK EROL AKBULUT GÖNYELİ SK HASAN ÖMERPAŞA YENİCAMİ AK İBRAHİM ENES DOYDUK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK ÖMER BAYRAKTAR GÖNYELİ SK SALİM DÜŞÜNÜR CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK SAMİ ONUR KONAÇ YENİCAMİ AK TUNÇ ÇALIŞKAN YENİCAMİ AK YUSUF DOĞAN GÖÇMENKÖY İYSK GİRNE KARMASI ARDA İPEK TÜRK OCAĞI LİMASOL ARDA KALKAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ ARDA OZANSOY ALSANCAK YEŞİLOVA SK BERTU SAĞIR DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ ÇINAR ARIK DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DEMİRCAN TUNA TÜRK OCAĞI LİMASOL DEREN ÖZCİHAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ EMRE AYDIN ALSANCAK YEŞİLOVA SK EMRE SÖYLEMEZ ALSANCAK YEŞİLOVA SK GALİP MUSA KARASAKAL DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ HALİT ŞAKALAK ALSANCAK YEŞİLOVA SK HÜSEYİN RAHMİOĞLU TÜRK OCAĞI LİMASOL KAAN ZEYTUNCU TÜRK OCAĞI LİMASOL MEHMET UYAN OZANKÖY MUSTAFA EGE TOPÇU DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ NAZIM EFE HAMURCU TÜRK OCAĞI LİMASOL ÖMER ÇAMLICA ALSANCAK YEŞİLOVA SK RAMAZAN AYTAŞ TÜRK OCAĞI LİMASOL SALİM TUNA CEVENLİ ALSANCAK YEŞİLOVA SK SARP OTCUOĞLU TÜRK OCAĞI LİMASOL YUNUS DİLÖZ TÜRK OCAĞI LİMASOL GAZİMAĞUSA KARMASI ALİ MERTOL TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK ADNAN TEKMAN MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ALİ KEMAL KARACA TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK ALİ MİRZA AKSOY MAĞUSA TÜRK GÜCÜ DANIEL MOHAMMADRAFIEI TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK DENİZ ŞEREN MAĞUSA TÜRK GÜCÜ DEVRAN YEŞİLBAŞ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK DOĞAN POYRAZ CENGİZ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK DURSUN KAÇAR MAĞUSA TÜRK GÜCÜ EFE ÇOLAK TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK EFE KÜRŞAT ÖZER VADİLİ TÇBSK EGE YALAP TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK ERDEM YILMAZ TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK ERSEN CAN AKBAŞAK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MEHMET EGE KURT TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK MERT KUŞ MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MURAT GÜÇVER MAĞUSA TÜRK GÜCÜ NEŞET EMİR KARAKIŞLA TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK RİFAT SALİH DURSUN TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK TİMUR MINDIK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ VAROL KÖSE ÜNİMAR MARAŞ GSK GÜZELYURT-LEFKE TSK KARMASI AHMET ALİ KOÇAK DOĞUKENT SK AHMET DÖNMEZ BAF ÜLKÜ YURDU ARDA ÇEKER BAF ÜLKÜ YURDU ARDA YÜKSEL YALOVA SK AZAT KÖSE LEFKE TSK BATU AKTUNÇLAR BAF ÜLKÜ YURDU DERVİŞ DİLLİK YALOVA SK EFE ESAT GÖMÜLLÜ DOĞUKENT SK ERKAN YOLAÇ LEFKE TSK HASAN ERDELHUN BİNATLI YSK HASAN HÜSEYİN GÜLER BİNATLI YSK HUDAYNAZAR DOVLETNAZAROV DOĞUKENT SK HÜSEYİN ÇİFTCİ BAF ÜLKÜ YURDU KAAN KARACAASLAN BAF ÜLKÜ YURDU MEHMET ALTINMAKAS BAF ÜLKÜ YURDU OKTAY TAŞCI BAF ÜLKÜ YURDU ÖMER KADAK DOĞUKENT SK RAİF SELDEN BİNATLI YSK RAMAZAN SAÇAR DOĞUKENT SK RIDVAN KONAÇ DOĞUKENT SK TANER SEYİTLER LEFKE TSK MESARYA SK KARMASI MERT BARAN MUTLU MIRACLE DEĞİRMENLİK SK ABDUL SAMED ŞİMŞEK ESENTEPE KKSK AHMET CEMİLER MESARYA SK ALİ İNCE DÜZKAYA KOSK EDİZ YEŞİLKUŞAK MESARYA SK EFE YILMAZ MIRACLE DEĞİRMENLİK SK EVREN EKİCİ ESENTEPE KKSK FARUK ÇELER MIRACLE DEĞİRMENLİK SK HALİL BORAN BABAHAN MIRACLE DEĞİRMENLİK SK HALİL İBRAHİM YILMAZ MESARYA SK HASAN OSMANLIZADELER MESARYA SK HASAN ÖLMEZ MESARYA SK HASAN YILMAZOĞULLARI CİHANGİR GSK İLYA USHAKOV DÜZKAYA KOSK KAYA ERDEN TÜRKMENKÖY ASK KAYA MİROĞLU BAHADIR ESENTEPE KKSK MEHMET EFE ÖZER MESARYA SK MUSTAFA KORKMAZ MESARYA SK REŞAT GÜRSUN CİHANGİR GSK TUĞRA DEVRAN GÜDEN DÜZKAYA KOSK UMUT YAVUZATMACA MIRACLE DEĞİRMENLİK SK İSKELE KARMASI BARAN ATASEVER 1461 İSKELE TRABZONSPOR İBRAHİM YAZICI MORMENEKŞE GBSK MEHMETALİ TANYEL ÖZTEMİZ YENİBOĞAZİÇİ DSK ARAS ARIKAN YENİBOĞAZİÇİ DSK MEHMET EMİR DERE YENİBOĞAZİÇİ DSK MAHMUT EMRE KUŞ 1461 İSKELE TRABZONSPOR SELKAN AKBELLİ YENİBOĞAZİÇİ DSK TOLGAHAN AK 1461 İSKELE TRABZONSPOR RASIM ÇALIŞ 1461 İSKELE TRABZONSPOR HASAN HÜSEYİN KIRBAÇ 1461 İSKELE TRABZONSPOR İSMAİL OSUM 1461 İSKELE TRABZONSPOR HÜSEYİN EGE MARABA PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK AGAJAN KANDYMOV PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK EFE KANAT PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK ÇAĞATAY ÇETİNEL YENİBOĞAZİÇİ DSK ADIYAT TULEPBERGENOV PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK BARAN GECEKUŞU PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK MEHMET EFE ERTÜRK PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK ARMAN ATASEVER 1461 İSKELE TRABZONSPOR YAMEN SAİF PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK IGOR LESHCHISHAK PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici) MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici) GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici) İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici) GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici) GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)