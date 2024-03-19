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Aşırı hız kazayı getirdi... Gençler yaralandı

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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük bulvarında saat 00:05 sularında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Aşırı hız kazayı getirdi... Gençler yaralandı

 

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

 

19.03.2024 tarihinde saat 00:05 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük bulvarı üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Mohammed S.E. BASHIR (E-21) yönetimindeki ZUT 368 plakalı araç ile Batı istikametine doğru süratli bir şekilde  seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarparak kontrolsüzce yoluna devam edip yolu ayıran orta refüjün başlangıcındaki bordür taşlarına çarpıp orta refüj içerisinde bulunan ağaca çarpıp yol içerisinde sol yanı üzerinde önü Güneye bakar şekilde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ZUT 368 plakalı araç sürücüsü kaza mahaline gelen 112 acil ambulans ile LDH Acil Servise kaldırılarak orada yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, araçta yolcu olarak bulunan Abdalla Mawın Abda SULIMAN (E-22) burun kemiğinde kırık teşhisi ile LDH Acil Servisteki ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

 

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