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Atatürk Havalimanı'ndan büyük taşınmanın ayrıntıları belli oldu

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6 Nisan Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmanın ayrıntıları belli oldu.
Atatürk Havalimanı'ndan büyük taşınmanın ayrıntıları belli oldu

Buna göre, THY'nin taşınmasının en yoğun saatleri 00:00 ile 10:00 saatleri arasında olacak.

Toplam 10 saat sürmesi planlanan taşınmanın en yoğun diliminde, aralarında TIR'ların da olduğu 800 araç yollarda olacak.

Dev konvoy, Basın Ekspres güzergahı ile otobandan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

5 Nisan saat 03:00'da başlayacak operasyonun, 7 Nisan gece yarısı son bulması planlanıyor.

THY 1000 TIR ile taşınıyor

Taşınmanın sonlanması ile Atatürk Havalimanı da ticari yolcu taşımacılığına kapanacak.

5 bin personelin görev alacağı, THY'nin taşınmasında ise toplamda 1000 TIR'ın kulanılacağı belirtiliyor.

Bu arada 6 Nisan saat 02:00'a kadar THY'nin tüm uçuşlarının Atatürk Havalimanı'ndan devam edeceği de duyuruldu.

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