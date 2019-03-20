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Atatürk'ün adı anılmayınca tepki gösteren Albay İrevül: Herkes haddini, hududunu bilecek

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin anma etkinliğinde yapılan duada Atatürk'ün adının anılmadığı için tepki göstererek salonu terk eden Albay Önder İrevül sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı
Atatürk'ün adı anılmayınca tepki gösteren Albay İrevül: Herkes haddini, hududunu bilecek

İrevül paylaşımında "Herkes hakkını hukukunu, haddini hududunu bilecek" ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmamasına tepki gösteren Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül duayı yapan öğretmenin yanına gidip, “Mustafa Kemal Atatürk’ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?” diyerek salonu terk etmişti.

Albay Önder İrevül sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şunları yazdı:

"Başta Ebedi Başkomutanım Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimizi ve rahmete kavuşmuş kahraman gazilerimizi 33 yıldır aynı üniformayı giymenin onuruyla saygı ve minnetle anıyorum.

Eğer benim bulunduğum mekanda Atatürk'ün adını anmaktan imtina edersen, hele hele Çanakkale Zaferi yıl dönümünde ve şehitleri anarken, yanına gelir gözüne baka baka sorarım :

Sen Atatürk diye bir adamı duydun mu?

Herkes hakkını hukukunu, haddini hududunu bilecek."

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