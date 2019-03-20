Atatürk'ün adı anılmayınca tepki gösteren Albay İrevül: Herkes haddini, hududunu bilecek

Çanakkale Deniz Zaferi'nin anma etkinliğinde yapılan duada Atatürk'ün adının anılmadığı için tepki göstererek salonu terk eden Albay Önder İrevül sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı

İrevül paylaşımında "Herkes hakkını hukukunu, haddini hududunu bilecek" ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmamasına tepki gösteren Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül duayı yapan öğretmenin yanına gidip, “Mustafa Kemal Atatürk’ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?” diyerek salonu terk etmişti.

Albay Önder İrevül sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şunları yazdı: