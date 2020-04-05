Athena Gökhan vatan haini suçlamalarına isyan etti: Kimse sosyalist ruha sahip kişileri terörist olarak damgalayamaz!

Athena grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Türkiye’de kimsenin görüş ayrılığı nedeniyle vatan haini ilan edilmemesi gerektiğini belirten Özoğuz, “Allah aşkına, şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın. Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır. İsteyen varsa da biz karşıyız. İnanç ve kültür farklılıklarını bir göre, vatan severdir. Hepsi yerli ve millidir” dedi.

“ÜLKE YÖNETİMİ EŞİT AİLE BABASI GİBİ OLMALIDIR”

Ülke yönetiminde eşit olunması gerektiğini belirten Özoğuz, “Vatan severlik bana göre sol görüşlülük, bir başkasına göre ülkücülük, başkasına göre dindarlıkla bağdaşabilir. Herkes burada özgürdür. Fakat ülke yönetimi eşit aile babası gibi olmalıdır. Çocuklarını ayırmaz” ifadelerini kullandı.

“SOSYALİST RUHA SAHİP KİŞİLER TERÖRİST OLARAK DAMGALANAMAZ”

Özoğuz, şöyle devam etti:

“Fakat kimse sosyalist ruha sahip kişileri terörist olarak damgalayamaz! O zaman bu bağlamda tüm farklı görüşlerin birbirine vatan haini deme hakkı doğar. Bu da cehalet göstergesidir!

Ülkemizi, halkımızın her katmanını eşit haklarla koruyarak, severek, destekleyerek birleştirebiliriz. Ülkeme aşığım ben! Kültürlerine, insanlarına, tarihine, renklerine, doğasına, duruşuna, değerlerine, farklılıklarına, halkına, geçmişine! Kim bunları koşulsuz kucaklar, O dur vatan sever! Hangi vatan hainliği? Kimdir vatan haini? Bunların içinden cımbızla çekip ayırandır vatan haini!”