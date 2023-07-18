Ava kapalı mevsimde kanunsuz avlanma!

16.07.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Alaniçi-Dörtyol köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, A.S.(E-19)’un kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu M.T.(E-24) adına kayıtlı av tüfeği ile, 1 adet ova tavşanını vurmak suretiyle ava kapalı mevsimde kanunsuz avlandığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, olayda kullanılan av tüfeği de emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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