Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: AKP’nin kararsızlar dağıtılmadanki oy oranı CHP’nin gerisinde

Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: AKP yüzde 25; CHP yüzde 27; kararsızlar yüzde 13,9
Seçimlere bir yıldan az süre kala gözler kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderliğini üstlendiği iktidar partisinin birçok ankette, ekonomik krizin de etkisiyle erime yaşadığı görülüyor. Bu durum son olarak Avrasya Araştırma'nın anketine yansıdı. Şirketin sahibi Kemal Özkiraz, yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1612 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, CHP’nin oy oranı yüzde 27,1; AKP’nin oy oranı yüzde 25,1 çıkarken, kararsızlar yüzde 13,9 olarak açıklandı. Diğer partilerin oy oranları ise tablodaki gibi.
Öte yandan ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu açıklanması durumunda, Erdoğan karşısındaki oy oranı” da ölçüldü. Katılımcıların yüzde 48,2’si Kılıçdaroğlu derken, yüzde 37,5’i de Erdoğan dedi.
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