Avrupa bankalarında TL satışı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından Türk lirasındaki gerileme hız kazanırken, Türkiye'de ortaklığı olan Avrupa bankalarının hisselerinde de düşüş dikkat çekti.

Türk lirasının rekor düşük seviyeye gerilediği TCMB faiz kararı gününde Türkiye'de ortaklığı olan Avrupa bankalarının hisselerinde de düşüş görüldü.

Türk lirasının günlük bazda yüzde 5 düşüş kaydettiği faiz kararı gününde BBVA'da günlük düşüş yüzde 6'ya vardı. BBVA kadar olmasa da Unicredit ve BNP Paribas hisselerinde de düşüş izlendi. İki hissede de yüzde 1 civarı gerileme görüldü.

Pazartesi günü BBVA Garanti Bankası'nda gönüllü pay alım teklifi kararı alındığını açıklamıştı.

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişti.

Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro) ödeme yapılacak. Pay alım teklif fiyatı 12 Kasım 2021’de Borsada oluşan fiyatından yüzde 15 primli olarak belirlendi.

Söz konusu teklifle ilgili Bloomberg HT'ye özel bir söyleşi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra işleme 6 gün içinde başlanacağını ve işlemin maksimum 20 gün içinde bitirileceğini söylemişti.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres'in alım teklifiyle ilgili açıklamaları da devam etti. Torres piyasada fiyata bağlı olarak alımlara devam edileceği mesajını verdi.

Bloomberght.