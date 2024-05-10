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Gazimağusa ve Lefkoşa'da Ardı Ardına Trafik Kazaları: Alkol ve Dikkatsizlik Ön Planda

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"Alkol ve Dikkatsizlik: Gazimağusa ve Lefkoşa'da Ardı Ardına Trafik Kazaları"
Gazimağusa ve Lefkoşa'da Ardı Ardına Trafik Kazaları: Alkol ve Dikkatsizlik Ön Planda

Gazimağusa ve Lefkoşa’da Ardı Ardına Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Alkol Tehlikesi

Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde son günlerde meydana gelen trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve alkol tüketiminin yol açtığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor. İki ayrı olayda yaşanan trafik kazaları, hem maddi hasara hem de insan sağlığına zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.

İlk kaza 9 Mayıs 2024 tarihinde Gazimağusa’da gerçekleşti. Saat 21:00 sularında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İbrahim DİRAN (E-30), aracını 173 miligram alkollü içki etkisi altında kullanıyordu. DAÜ çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybeden DİRAN, sol ön tekerleğiyle kaldırım taşına çarptıktan sonra yoluna devam ederek 6 adet beton trafik konisine de çarptı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı ancak araç sürücüsü İbrahim DİRAN tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Diğer bir kaza ise 10 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Saat 08:00 civarında, Mustafa ÇALUDA (E-28) yönetimindeki SU 909 plakalı araç doğu istikametine seyir halindeydi. Gönyeli’deki Skylap Apartmanları önlerine yaklaştığı sırada, dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan ERTEN (K-27) adlı yayaya çarptı. Kazada yaralanan Sultan ERTEN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve şu anda müşahede altındadır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve sürücü hakkında da gerekli işlemler yapılıyor.

Her iki kaza da trafik güvenliği konusunda dikkat çekici noktaları beraberinde getiriyor. Alkol tüketiminin ve dikkatsiz sürüşün, hem sürücüler hem de yayalar için büyük riskler oluşturduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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