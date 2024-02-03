Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 26 milyon avroluk deprem yardımı

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgesindeki mültecilere ve bölge halkına destek amacıyla Türkiye’ye 26 milyon avro verecek.

DW Türkçe’nin haberine göre AB, bu yeni fon kaynağının depremler ve bölgesel mülteci krizi sonrasında ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olacağını kaydetti.

AB’nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic, yardımı duyurduğu açıklamada AB’nin Türkiye’deki mültecilerle dayanışma göstermeye devam ettiğini söyledi.

Lenarcic, “Temel insani önceliklerimiz eğitime erişim ve en hassas durumdaki topluluklara koruma sağlanması olacaktır” ifadesini kullandı.

26 milyon avroluk yardımın 4 milyon avrosu acil eğitim ihtiyaçları için ayrılacak. Bu yeni fon kaynağı, sığınmacılar ve depremden etkilenenler gibi hassas durumdakilere koruma hizmetleri sağlanmasının yanı sıra sağlık ve sanitasyon hizmetleri gibi alanlarda da kullanılacak.

AB daha önce de 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye’ye 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmuştu.