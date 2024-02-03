  • BIST 8665.68
  • Altın 1996.725
  • Dolar 30.4854
  • Euro 32.9256
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 26 milyon avroluk deprem yardımı

»
Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgesindeki mültecilere ve bölge halkına destek amacıyla Türkiye’ye 26 milyon avro verecek.
Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 26 milyon avroluk deprem yardımı

DW Türkçe’nin haberine göre AB, bu yeni fon kaynağının depremler ve bölgesel mülteci krizi sonrasında ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olacağını kaydetti.

AB’nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic, yardımı duyurduğu açıklamada AB’nin Türkiye’deki mültecilerle dayanışma göstermeye devam ettiğini söyledi.

Lenarcic, “Temel insani önceliklerimiz eğitime erişim ve en hassas durumdaki topluluklara koruma sağlanması olacaktır” ifadesini kullandı.

26 milyon avroluk yardımın 4 milyon avrosu acil eğitim ihtiyaçları için ayrılacak. Bu yeni fon kaynağı, sığınmacılar ve depremden etkilenenler gibi hassas durumdakilere koruma hizmetleri sağlanmasının yanı sıra sağlık ve sanitasyon hizmetleri gibi alanlarda da kullanılacak.

AB daha önce de 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye’ye 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray: S-400 endişesi giderilirse Türkiye'nin F-35 programına katılımı restore edilir01 Şubat 2024 Perşembe 14:03
  • Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası31 Ocak 2024 Çarşamba 23:06
  • Türkiye'de limon soslarının satışı yasaklandı31 Ocak 2024 Çarşamba 09:59
  • Kanada, Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı30 Ocak 2024 Salı 22:07
  • İstanbul'da kiliseye yapılan saldırıyı IŞİD üstlendi29 Ocak 2024 Pazartesi 14:13
  • 6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi yakalandı27 Ocak 2024 Cumartesi 14:54
  • Murat Kurum elindeki son anketi paylaştı: Rakibimiz öndeydi ama...27 Ocak 2024 Cumartesi 13:34
  • CHP ve TİP seçim iş birliği için çalışma grubu oluşturdu27 Ocak 2024 Cumartesi 13:10
  • İsveç'e NATO onayının ardından Kanada, Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırıyor27 Ocak 2024 Cumartesi 10:59
  • ABD, Türkiye’ye F-16 satışına onay verdi27 Ocak 2024 Cumartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti