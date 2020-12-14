Avrupa Komisyonu, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliği Hakkında Webinar Gerçekleştirecek

11:00-12:30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik, AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, webinarda, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil edilmelerine odaklanılacak ve AB tarafından finanse edilen, engelli bireylerin istihdam edilebilirlik becerilerini artırma konusunda “ilham verici” proje örnekleri sunulacak.

Webinarda, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Ekici ve Uzm. Fzt. Orkun Tahir Aran, engelli bireylerin çalışma kapasitelerini, motivasyonlarını, üretkenliklerini, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen projeleri hakkında bilgi aktaracaklar ve konuya ilişkin AB finansmanlı projelerini sunacaklar.

AB Bilgi Merkezi, etkinlikte, merkezi görme kabiliyetini etkileyen, progresif bir göz hastalığı olan Stargardt’tan muzdarip Limasollu girişimci Yiota Michaelidou’nun da sunum yapacağını bildirdi.

Hastalığına rağmen yürüttüğü Kıbrıs’a özgü hamur işleri üreten bir fırına sahip olan Yiota, AB hibesiyle nasıl yatırım yapma imkânı bulduğunu ve görme engelli bireyler için Kıbrıs'ın geleneksel lezzetlerinden oluşan bir yemek kitabı hazırlama çalışmalarından bahsedecek.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Günay Kibrit ise, AB tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Nitelikli İş Gücü Başarılı Toplum” projesinin engelli bireyler için ne tür yaşam boyu öğrenme fırsatları sunduğunu anlatacak.

Projenin genel amacının, mesleki öğretim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmek, işsiz bireylerin yanı sıra engelli bireylere de odaklanarak bu bireylerin temel becerilerini ve yetkinliklerini artırmak olduğu bildirildi.