  • BIST 1.392
  • Altın 462,333
  • Dolar 7,8680
  • Euro 9,5672
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Avrupa Komisyonu, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliği Hakkında Webinar Gerçekleştirecek

» »
Avrupa Komisyonu, yarın, Zoom platformu üzerinden engelli bireylerin istihdam edilebilirliği ve fırsat eşitliğinin konuşulacağı webinar gerçekleştirecek. 
Avrupa Komisyonu, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliği Hakkında Webinar Gerçekleştirecek

11:00-12:30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik, AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, webinarda, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil edilmelerine odaklanılacak ve AB tarafından finanse edilen, engelli bireylerin istihdam edilebilirlik becerilerini artırma konusunda “ilham verici” proje örnekleri sunulacak.

Webinarda, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Ekici ve Uzm. Fzt. Orkun Tahir Aran, engelli bireylerin çalışma kapasitelerini, motivasyonlarını, üretkenliklerini, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen projeleri hakkında bilgi aktaracaklar ve konuya ilişkin AB finansmanlı projelerini sunacaklar.

AB Bilgi Merkezi, etkinlikte, merkezi görme kabiliyetini etkileyen, progresif bir göz hastalığı olan Stargardt’tan muzdarip Limasollu girişimci Yiota Michaelidou’nun da sunum yapacağını bildirdi. 

Hastalığına rağmen yürüttüğü Kıbrıs’a özgü hamur işleri üreten bir fırına sahip olan Yiota, AB hibesiyle nasıl yatırım yapma imkânı bulduğunu ve görme engelli bireyler için Kıbrıs'ın geleneksel lezzetlerinden oluşan bir yemek kitabı hazırlama çalışmalarından bahsedecek.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Günay Kibrit ise, AB tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Nitelikli İş Gücü Başarılı Toplum” projesinin engelli bireyler için ne tür yaşam boyu öğrenme fırsatları sunduğunu anlatacak.

Projenin genel amacının, mesleki öğretim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmek, işsiz bireylerin yanı sıra engelli bireylere de odaklanarak bu bireylerin temel becerilerini ve yetkinliklerini artırmak olduğu bildirildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa'dan martta 'tarihi' Irak ziyareti07 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
  • Romanya'daki Genel Seçimden Koalisyon Çıktı07 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • AB'ye Göre 2020'de En Sıcak Kasım Ayı Yaşandı07 Aralık 2020 Pazartesi 15:05
  • “Türkiye aleyhindeki yaptırımlar için yoğun perde gerisi”06 Aralık 2020 Pazar 13:21
  • AP Milletvekili Marton Gyöngyösi: "Türkiye Olmadan Çözüm Sağlamak Çok Daha Zor"06 Aralık 2020 Pazar 12:39
  • 'Avrupa stratejik önceliğimiz' mesajı liderler zirvesi öncesi Brüksel'de nasıl karşılık buldu?06 Aralık 2020 Pazar 11:48
  • Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadeli de olacak05 Aralık 2020 Cumartesi 18:21
  • AB İle İngiltere Müzakerelerde Uzlaşı Sağlayamadı05 Aralık 2020 Cumartesi 12:02
  • BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık doğa ile savaşa girişerek kendi sonunu hazırlıyor02 Aralık 2020 Çarşamba 22:31
  • Yunanistan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem02 Aralık 2020 Çarşamba 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti