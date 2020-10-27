Avrupa Komisyonu: Erdoğan'ın boykot çağrısı Türkiye'yi AB'den daha da uzaklaştırıyor

Avrupa Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot etme çağrısına tepki gösterdi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot etme çağrısının Ankara'nın Brüksel ile imzaladığı diplomatik ve ticari anlaşmalarının "ruhuna aykırı" olduğunu ve bu kararın Türkiye'yi AB'den daha da uzaklaştıracağını ifade etti.

Sözcünün açıklamasında "AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmalar malların serbest ticaretini sağlıyor. Türkiye'nin bu anlaşmalar kapsamında üstlendiği ikili yükümlülüklere saygı göstermesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son aylarda Fransa ile yaşanan gerginliklere ve son karikatür krizine değinerek, "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" demişti.

Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının ardından Fransa'da da Türk mallarına yönelik boykot çağrısı gündeme geldi.

Fransız sosyal medya kullanıcılarının Twitter'da #BoycottTurquie etiketiyle başlattığı kampanya salı sabah saatlerinden itibaren ülke gündeminde ilk sıralara yükseldi.